PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Defekt erfordert nächtliches Ausrücken

Aurich (ots)

Um 04:40 Uhr hat die Brandmeldeanlage der Tiefgarage unterhalb des Marktplatzes in der Nacht zu Sonntag Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Aurich und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst wurden daraufhin alarmiert. Umgehend sind nach dem Eintreffen vor Ort entsprechende Erkundungsmaßnahmen der unterirdischen Räumlichkeiten eingeleitet worden, ohne dass jedoch ein Schadensereignis festgestellt werden konnte. Stattdessen offenbarte sich den Feuerwehrleuten ein technischer Defekt als Verursacher des Feueralarms. Eine zwischenzeitlich verständigte Fachfirma nahm sich in der Folge der Behebung des Schadens an, die letzten Einsatzkräfte rückten nach mehr als einer Stunde wieder ab.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 20:00

    FW-AUR: Umgestürzte Bäume versperrten Straßen

    Stadt Aurich (ots) - Insgesamt dreimal waren Auricher Feuerwehren im Laufe des Freitags aufgrund von gemeldeten Sturmschäden gefordert. In den Morgenstunden rückte erstmals die Feuerwehr Plaggenburg in die Jägerstraße aus. Ein Baum war hier umgeweht worden und auf der Fahrbahn gelandet, wobei auch eine Telefonleitung getroffen wurde. Der zugehörige Mast knickte dabei ebenfalls um und landete auf der Straße. Die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:00

    FW-AUR: Leichte Rauchentwicklung in Backshop

    Aurich (ots) - Der Betrieb eines Backofens löste am Freitagmorgen den Feueralarm eines Einkaufszentrums am Fischteichweg aus. Die Feuerwehr Aurich war um 06:17 Uhr durch die die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Bei der nachfolgend eingeleiteten Erkundung des Objektes ließen sich die zwei hierfür verantwortlichen Rauchmelder dann im Bereich eines Supermarkt-Backshops lokalisieren, wo es zuvor kurzzeitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren