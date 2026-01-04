Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Defekt erfordert nächtliches Ausrücken

Aurich (ots)

Um 04:40 Uhr hat die Brandmeldeanlage der Tiefgarage unterhalb des Marktplatzes in der Nacht zu Sonntag Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Aurich und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst wurden daraufhin alarmiert. Umgehend sind nach dem Eintreffen vor Ort entsprechende Erkundungsmaßnahmen der unterirdischen Räumlichkeiten eingeleitet worden, ohne dass jedoch ein Schadensereignis festgestellt werden konnte. Stattdessen offenbarte sich den Feuerwehrleuten ein technischer Defekt als Verursacher des Feueralarms. Eine zwischenzeitlich verständigte Fachfirma nahm sich in der Folge der Behebung des Schadens an, die letzten Einsatzkräfte rückten nach mehr als einer Stunde wieder ab.

