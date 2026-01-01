FW-AUR: Abfalltonne nach Ascheeinwurf runtergebrannt
Aurich-Kirchdorf (ots)
Ein in Flammen stehender Müllbehälter sorgte am Neujahrstag für einen Einsatz der Feuerwehr Haxtum. Zuvor waren wohl noch heiße Aschereste in die Biotonne gekippt worden, die wiederum den restlichen Inhalt entzündeten. Als die alarmierten Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse in der Kirchdorfer Straße eintrafen, hatte der anwesende Eigentümer bereits eigenständige Löschmaßnahmen ergriffen, durch die das Feuer erfolgreich bekämpft wurde. Bis auf eine abschließende Kontrolle der Behälterüberreste mittels Wärmebildkamera war seitens der Feuerwehrleute kein Eingreifen mehr erforderlich.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell