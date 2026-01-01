PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Vier Einsätze rund um den Jahreswechsel

Stadt Aurich (ots)

Die Auricher Feuerwehren blicken insgesamt auf einen glimpflich verlaufenen Silvesterabend wie auch Neujahrsmorgen zurück. Dennoch erforderten insgesamt vier Alarmierungen das Ausrücken von Einsatzkräften dreier Ortswehren, ein wirkliches Tätigwerden war jedoch in keinem der Fälle vonnöten.

Zunächst meldete ein Autofahrer gegen 21:30 Uhr am Mittwochabend unklaren Feuerschein an der Brockzeteler Straße kurz vor der Einmündung zum Arnoldweg. Die verständigte Feuerwehr Brockzetel traf bereits wenige Minuten später am Einsatzort ein, stellte hier jedoch schnell fest, dass es sich lediglich um eine betriebene Feuerstelle handelte, von der keine Gefährdung ausging. Umgehend konnten die Feuerwehrleute daraufhin wieder einrücken.

Gerade fünf Minuten war das neue Jahr alt, als die Feuerwehr Aurich zur Tiefgarage unterhalb des Marktplatzes alarmiert worden ist. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Im Rahmen der durchgeführten Erkundungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung in einem der Treppenräume fest, die jedoch in der Nähe gezündetem und bereits erloschenem Silvesterfeuerwerk entstammte. Nachdem der Rauch verzogen war, wurde der Feueralarm zurückgestellt und die Einsatzstelle wieder verlassen.

Parallel dazu entsendete die Leitstelle in Wittmund um 00:06 Uhr auch die Feuerwehr Sandhorst. Ein Anrufer hatte einen Feuerschein auf der Terrasse eines Wohnhauses im Dimmtweg gemeldet. Noch vor dem Ausrücken des ersten Einsatzfahrzeuges erhielten die Feuerwehrleute aber bereits die Rückmeldung, dass der hierfür ursächliche Brand schon eigenständig abgelöscht worden sein sollte. Dies wurde vor Ort durch kurze Inaugenscheinnahme bestätigt, sodass keine weiteren Kräfte mehr anfahren mussten.

Nur wenige Minuten nach Rückkehr ins Feuerwehrhaus erforderten brennende Überreste einer Feuerwerksbatterie noch einmal den Einsatz der Feuerwehr Aurich. Diese befanden sich in unmittelbarer Nähe eines Autos, welches auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Popenser Straße abgestellt worden war. Bis zum Eintreffen des Löschfahrzeugs ließ sich jedoch kein tatsächliches Feuer mehr ausmachen, sodass ein Tätigwerden auch in diesem Fall nicht erforderlich wurde.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

