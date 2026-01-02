FW-AUR: Leichte Rauchentwicklung in Backshop
Aurich (ots)
Der Betrieb eines Backofens löste am Freitagmorgen den Feueralarm eines Einkaufszentrums am Fischteichweg aus. Die Feuerwehr Aurich war um 06:17 Uhr durch die die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Bei der nachfolgend eingeleiteten Erkundung des Objektes ließen sich die zwei hierfür verantwortlichen Rauchmelder dann im Bereich eines Supermarkt-Backshops lokalisieren, wo es zuvor kurzzeitig zu einer leichten Qualmentwicklung kam. Der Rauch hatte sich in der Zwischenzeit schon wieder selbstständig verflüchtigt, sodass keine Maßnahmen vor Ort ergriffen werden mussten. Infolge der Zurückstellung des Feueralarms wurde die Einsatzstelle an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben und kurz darauf wieder verlassen.
