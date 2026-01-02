PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Leichte Rauchentwicklung in Backshop

Aurich (ots)

Der Betrieb eines Backofens löste am Freitagmorgen den Feueralarm eines Einkaufszentrums am Fischteichweg aus. Die Feuerwehr Aurich war um 06:17 Uhr durch die die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Bei der nachfolgend eingeleiteten Erkundung des Objektes ließen sich die zwei hierfür verantwortlichen Rauchmelder dann im Bereich eines Supermarkt-Backshops lokalisieren, wo es zuvor kurzzeitig zu einer leichten Qualmentwicklung kam. Der Rauch hatte sich in der Zwischenzeit schon wieder selbstständig verflüchtigt, sodass keine Maßnahmen vor Ort ergriffen werden mussten. Infolge der Zurückstellung des Feueralarms wurde die Einsatzstelle an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben und kurz darauf wieder verlassen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren