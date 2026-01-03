Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Umgestürzte Bäume versperrten Straßen

Stadt Aurich (ots)

Insgesamt dreimal waren Auricher Feuerwehren im Laufe des Freitags aufgrund von gemeldeten Sturmschäden gefordert. In den Morgenstunden rückte erstmals die Feuerwehr Plaggenburg in die Jägerstraße aus. Ein Baum war hier umgeweht worden und auf der Fahrbahn gelandet, wobei auch eine Telefonleitung getroffen wurde. Der zugehörige Mast knickte dabei ebenfalls um und landete auf der Straße. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baumstamm unter Einsatz einer Kettensäge und räumten die Überreste im Anschluss beiseite. Auch der Telefonmast konnte an den Straßenrand gelegt werden, zur Schadensbehebung wurde der Netzbetreiber verständigt.

Gegen 15:45 Uhr alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle dann die Feuerwehr Tannenhausen in die Dietrichsfelder Straße. Zuvor stürzte hier eine Tanne aus einem kleinen Waldstück heraus auf die Fahrbahn und versperrte diese zum Teil. Mittels eingesetzter Kettensäge konnte der Verkehrsraum in kürzester Zeit wieder freigeräumt werden. Die Feuerwehr Tannenhausen ist mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften für gut 20 Minuten vor Ort gewesen.

Kurz darauf sollte ein Baum auf den Radweg an der Kirchdorfer Straße im Bereich des Goschmeersweg gestürzt sein und diesen nun blockieren. Um 16:11 Uhr wurde die Feuerwehr Haxtum zur Beseitigung des Sturmschadens hinzugerufen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehrkräfte konnte auch nach längerer Suche am Einsatzort und in der Umgebung letztendlich keine Gefahrensituation festgestellt werden. Entgegen der ursprünglichen Meldung war der betroffene Fahrradweg frei und nicht durch umgestürzte Bäume oder Äste blockiert.

