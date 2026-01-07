Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kleinkind aus geparktem PKW befreit

Bild-Infos

Download

Aurich-Extum (ots)

Zusammen mit dem Fahrzeugschlüssel wurde ein knapp einjähriges Kind am Mittwochvormittag in einem Auto eingeschlossen. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt und bei vorherrschenden Minusgraden auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dreekamp und hatte sich nach dem Aussteigen der Mutter von selbst verriegelt. Verzweifelt setzte die Frau eine Notrufmeldung ab. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Haxtum trafen kurz darauf vor Ort ein und suchten zunächst nach Möglichkeiten, das Fahrzeug schadfrei zu öffnen. Weil sich dies aber nicht realisieren ließ, musste die am weitesten vom Aufenthaltsort des Kindes entfernte Seitenscheibe unter behutsamer Zuhilfenahme eines Federkörners zerstört werden. Im Anschluss konnte eine Tür des Autos geöffnet und die Mutter wieder mit ihrem Kleinkind vereint werden. Trotz der Kälte waren beide wohlauf. Um das Eindringen des vorherrschenden Schneefalls in den PKW zu verhindern, klebten die Feuerwehrleute das Fenster ab. Der Einsatz war damit nach rund einer Dreiviertelstunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell