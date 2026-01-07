PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kleinkind aus geparktem PKW befreit

FW-AUR: Kleinkind aus geparktem PKW befreit
  • Bild-Infos
  • Download

Aurich-Extum (ots)

Zusammen mit dem Fahrzeugschlüssel wurde ein knapp einjähriges Kind am Mittwochvormittag in einem Auto eingeschlossen. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt und bei vorherrschenden Minusgraden auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dreekamp und hatte sich nach dem Aussteigen der Mutter von selbst verriegelt. Verzweifelt setzte die Frau eine Notrufmeldung ab. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Haxtum trafen kurz darauf vor Ort ein und suchten zunächst nach Möglichkeiten, das Fahrzeug schadfrei zu öffnen. Weil sich dies aber nicht realisieren ließ, musste die am weitesten vom Aufenthaltsort des Kindes entfernte Seitenscheibe unter behutsamer Zuhilfenahme eines Federkörners zerstört werden. Im Anschluss konnte eine Tür des Autos geöffnet und die Mutter wieder mit ihrem Kleinkind vereint werden. Trotz der Kälte waren beide wohlauf. Um das Eindringen des vorherrschenden Schneefalls in den PKW zu verhindern, klebten die Feuerwehrleute das Fenster ab. Der Einsatz war damit nach rund einer Dreiviertelstunde beendet.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 16:00

    FW-AUR: Terminänderung: Weihnachtsbaumsammelaktion um eine Woche verschoben

    Stadt Aurich (ots) - Aufgrund der gegenwärtig vorherrschenden und für den restlichen Verlauf der Woche angekündigten Witterungsbedingungen wird die Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet Aurich um eine Woche verschoben. Die ausgedienten Tannenbäume werden nun entsprechend am Samstag, 17.01.2026, ab 09:00 Uhr eingesammelt. An diesem Tag ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 18:00

    FW-AUR: Defekt erfordert nächtliches Ausrücken

    Aurich (ots) - Um 04:40 Uhr hat die Brandmeldeanlage der Tiefgarage unterhalb des Marktplatzes in der Nacht zu Sonntag Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Aurich und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst wurden daraufhin alarmiert. Umgehend sind nach dem Eintreffen vor Ort entsprechende Erkundungsmaßnahmen der unterirdischen Räumlichkeiten eingeleitet worden, ohne dass jedoch ein Schadensereignis festgestellt werden ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 20:00

    FW-AUR: Umgestürzte Bäume versperrten Straßen

    Stadt Aurich (ots) - Insgesamt dreimal waren Auricher Feuerwehren im Laufe des Freitags aufgrund von gemeldeten Sturmschäden gefordert. In den Morgenstunden rückte erstmals die Feuerwehr Plaggenburg in die Jägerstraße aus. Ein Baum war hier umgeweht worden und auf der Fahrbahn gelandet, wobei auch eine Telefonleitung getroffen wurde. Der zugehörige Mast knickte dabei ebenfalls um und landete auf der Straße. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren