Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Terminänderung: Weihnachtsbaumsammelaktion um eine Woche verschoben

Stadt Aurich (ots)

Aufgrund der gegenwärtig vorherrschenden und für den restlichen Verlauf der Woche angekündigten Witterungsbedingungen wird die Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet Aurich um eine Woche verschoben. Die ausgedienten Tannenbäume werden nun entsprechend am Samstag, 17.01.2026, ab 09:00 Uhr eingesammelt. An diesem Tag gehen die Jugendlichen mit tatkräftiger Unterstützung der erwachsenen Feuerwehrmitglieder durch die Straßen und holen die Tannen ab, welche bis 08:00 Uhr morgens gut sichtbar und vollständig abgeschmückt an die Straße oder Grundstückseinfahrt gelegt werden müssen, um mitgenommen werden zu können. Auch sollten die Bäume nicht verschnürt oder mit Schmuckresten versehen sein, loses Tannengrün oder anderweitiges Schnittgut werden ebenfalls nicht eingesammelt.

Die Abholung startet im gesamten Stadtgebiet ab 09:00 Uhr und ist kostenfrei, wie gewohnt freuen sich die Jugendfeuerwehren natürlich über eine kleine Spende und gehen hierfür von Haus zu Haus. Wer den Abholern eine Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte, über Tag aber nicht durchgängig zu Hause ist, möge dies bitte im Voraus oder Nachgang erledigen und nichts direkt am Baum befestigen, um immer wieder auftretende Diebstähle zu vermeiden. Die Auricher Feuerwehrhäuser sind am genannten Samstag in der Regel bis zum frühen Abend besetzt. Nach der Sammlung kommen die ausgedienten Weihnachtsbäume dann vielseitigen Zwecken zu: Ob für das klassische Osterfeuer oder in verarbeiteter Form als nachhaltige Energiequelle, in jedem Fall dienen sie einem erfüllenden Vorhaben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell