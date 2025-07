Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Hanfplantage auf Rügen entdeckt

Prora/Rügen (ots)

Am gestrigen Dienstag (15. Juli 2025) wurde die Polizei über den Fund einer Hanfplantage an der Landesstraße 29 in Prora informiert.

Nach ersten Erkenntnissen entdeckte der Eigentümer des Betriebsgrundstücks die etwa 80 Pflanzen bei der Grundstückspflege und informierte umgehend die Polizei, da ihm die Herkunft der Pflanzen unbekannt sei.

Das frei zugängliche Grünstück liegt unmittelbar zwischen den Bahnschienen und einem Radweg in mitten einer Senke auf Höhe der Proraer Allee und dem Strandweg.

Die Beamten des Polizeirevieres Sassnitz haben alle Pflanzen gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz gegen unbekannte Täter aufgenommen.

Die Kriminalpolizei in Sassnitz erhofft sich Hinweise durch Zeugen, die in der Vergangenheit am besagten Fundort Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Der Fundort sei beispielsweise aus einem vorbeifahrenden Zug gut einzusehen. Sollten Zeugen also sachdienliche Hinweise geben können, werden diese geben sich bei der Polizei in Sassnitz unter 0383923070 oder über die Onlinewache der Polizei auf www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell