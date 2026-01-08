Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fahrzeugbrand in dichtem Schneetreiben bekämpft

In voller Ausdehnung hat ein Auto in der Nacht zu Donnerstag auf einem rückwärtig liegenden Parkplatz in der Wallstraße gebrannt. Mehrere Notrufe von Anwohnern gingen bei der Leitstelle in Wittmund ein, welche um 03:47 Uhr die Alarmierung der Feuerwehr Aurich veranlasste. Bei Ankunft der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits deutlich aus dem frei stehenden Fahrzeug heraus. Ein Atemschutztrupp nahm sich der Brandbekämpfung im dichten Schneetreiben an und löschte das Feuer in den folgenden Minuten ab. Um Glutnester zu erreichen, musste die Verkleidung des Wagens unter Vornahme entsprechenden Werkzeugs an einigen Stellen geöffnet werden. Der PKW brannte vollständig aus, in der Umgebung abgestellte Fahrzeuge nahmen dagegen keinen Schaden. Die Löscharbeiten waren nach gut einer Dreiviertelstunde abgeschlossen, woraufhin die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden ist.

