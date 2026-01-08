Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Hilflos vor der verschlossenen Wohnungstür

Aurich (ots)

Während sich die Mitglieder der Feuerwehr Aurich im Rahmen des Jahresauftaktdienstes in der Ersten Hilfe auffrischten, wurden sie am Dienstagabend in die Marie-Juchacz-Straße angefordert. Laut Meldung sollte sich ein Kleinkind alleine innerhalb einer verschlossenen Wohnung befinden. Bei ihrer Ankunft trafen die Einsatzkräfte dann aber eine Frau mitsamt Kind im Außenbereich eines Mehrparteienhauses an. Eine Notsituation lag nicht vor, dennoch waren die Dame und ihr Nachwuchs auf Hilfe angewiesen, da sie bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt nicht in ihre Räumlichkeiten gelangten. Über einen Pflegedienst konnte daraufhin ein passender Schlüssel organisiert werden, anderweitige Tätigkeiten der Feuerwehr wurden an der Einsatzstelle nicht erforderlich. Ebenfalls war die Polizei mit vor Ort.

