FW-AUR: Langer Ast drohte niederzustürzen

Aurich-Egels (ots)

Einem Anwohner der Straße Kaperei in Egels fiel in den Donnerstagabendstunden ein dicker Ast von gut zehn Metern Länge auf, der bereits aus einem Baum gebrochen war und nun auf die darunterliegende Fahrbahn zu fallen drohte. In Anbetracht der für den Folgetag angekündigten stürmischen Witterungsbedingungen meldete sich der Mann bei der Wittmunder Regionalleitstelle. Kurz darauf sind die Feuerwehr Wallinghausen und die Drehleiter der Feuerwehr Aurich zu der Einsatzstelle entsendet worden. Nach kurzer Inaugenscheinnahme vor Ort stand fest, dass lediglich das betroffene Geäst entfernt werden musste. Der zugehörige Baum stand fest im Erdboden und wies keine Anzeichen eines drohenden Umstürzens auf. Mit dem Korb der Drehleiter konnten die Feuerwehrleute den in der Krone eines angrenzenden Baumes festhängenden Ast erreichen und kurzerhand zu Boden stoßen, womit die Gefahr nach rund 30 Minuten beseitigt war.

