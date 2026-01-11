Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zeitgleich brennt PKW unter Holzcarport

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Noch während der andauernden Löschmaßnahmen im Fischteichweg wurden die Einsatzkräfte der Auricher Feuerwehren in den Sonntagmorgenstunden über ein weiteres Brandgeschehen nur unweit der Einsatzstelle informiert. Auf einem rückwärtig zur Lilienstraße gelegenen Parkplatz stand ein Auto unterhalb eines Carports in Vollbrand. Das Feuer drohte akut auf den Holzunterstand, ein unmittelbar daneben geparktes Fahrzeug wie auch das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt entbehrliche Kräfte der Feuerwehren Haxtum, Walle und Sandhorst fuhren den zweiten Einsatzort unmittelbar vom Fischteichweg aus an.

Den Feuerwehrleuten war beim Eintreffen sofort ersichtlich, dass es sich bei dem gänzlich in Flammen stehenden Kleinwagen um ein Elektrofahrzeug handelte. Atemschutzgeräteträger gingen in der Folge mit mehreren Strahlrohren vor, um den Brand zu bekämpfen und eine weitere Ausdehnung zu unterbinden. Innerhalb des Carports waren darüber hinaus mehrere Ladestationen installiert, die es ebenfalls zu schützen galt. Durch ihr zielgerichtetes Eingreifen dämmten die Einsatzkräfte das Feuer schon nach kurzer Zeit weitestgehend ein.

Das bei Ankunft in Vollbrand stehende Auto wurde durch die Flammen in Gänze zerstört. Parallel zu den Löscharbeiten erfolgende Kontrollen am angrenzenden Wohngebäude zeigten, dass ein Brandüberschlag erfolgreich verhindert worden war. Das Carport sowie der zweite PKW wurden in Mitleidenschaft gezogen, ein Totalverlust aber ebenfalls abgewendet. Die Einsatzstelle konnte infolge einer abschließenden Überprüfung der betroffenen Objekte mittels Wärmebildkamera nach circa einer Dreiviertelstunde an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell