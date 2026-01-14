PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Staubaufwirbelung mit Folgen

Aurich (ots)

Bauarbeiten haben am Mittwochvormittag die Brandmeldeanlage eines Verwaltungsgebäudes auslösen lassen. Die Feuerwehr Aurich wurde gegen 11:30 Uhr zum Schloßplatz alarmiert. Bei ihrer Ankunft vor Ort nahmen Beschäftigte die Feuerwehrleute bereits in Empfang und wiesen auf eine aufgetretene Staubentwicklung hin, die versehentlich zur Aktivierung eines Rauchmelders geführt hatte. Gebrannt hatte es in dem Gebäude nicht. Im Anschluss einer kurzen Überprüfung konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle schon nach wenigen Minuten wieder verlassen werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

