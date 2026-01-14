PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock - Lichtenhagen

Rostock (ots)

Am Abend des 13.01.2026 kam es um 19:17 Uhr zu einem gemeinsamen 
Einsatz der Feuerwehr Rostock und der Polizei im Rostocker Stadtteil 
Lichtenhagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine 
Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der 
Flensburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde 
durch diese starke Rauchentwicklung und Flammen, welche aus der 
Wohnung schlugen, festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend 
mit den Löscharbeiten begonnen. 

Es wurden insgesamt 15 Personen vorübergehend aus dem Wohnhaus 
evakuiert und auf einem nahegelegenen Sammelplatz bis zum Abschluss 
der Löscharbeiten gesammelt. 

Bereits kurze Zeit später hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und 
alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die 
brandbetroffene Wohnung war in der weiteren Folge nicht mehr 
bewohnbar. 

Durch die Feuerwehr konnte in der brandbetroffenen Wohnung keine 
Personen angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei
dem Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 
50.000,- Euro geschätzt. 

Zur Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwache 2 und 3 der 
Berufsfeuerwehr Rostock sowie die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde 
mit insgesamt ca. 20 Kameraden im Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und 
es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

