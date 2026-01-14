Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock - Lichtenhagen

Rostock (ots)

Am Abend des 13.01.2026 kam es um 19:17 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr Rostock und der Polizei im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Flensburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde durch diese starke Rauchentwicklung und Flammen, welche aus der Wohnung schlugen, festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Es wurden insgesamt 15 Personen vorübergehend aus dem Wohnhaus evakuiert und auf einem nahegelegenen Sammelplatz bis zum Abschluss der Löscharbeiten gesammelt. Bereits kurze Zeit später hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die brandbetroffene Wohnung war in der weiteren Folge nicht mehr bewohnbar. Durch die Feuerwehr konnte in der brandbetroffenen Wohnung keine Personen angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000,- Euro geschätzt. Zur Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwache 2 und 3 der Berufsfeuerwehr Rostock sowie die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde mit insgesamt ca. 20 Kameraden im Einsatz. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

