Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktuelle Warnmeldung: Lebensgefahr bei Betreten von Eisflächen

Rostock (ots)

Aktuell melden sich in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Zeugen, die von Personen auf Eisflächen berichten. Im Landkreis Rostock und in der Landeshauptstadt Schwerin kam es zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Am Rostocker Schwanenteich mussten Drohnen eingesetzt werden. Vor Ort angetroffene Kinder bestätigten, dass sie den Teich betreten hatten.

Bisher sind keine Einbrüche in das Eis bekannt. Polizei und Feuerwehr warnen ausdrücklich davor, gefrorene Gewässer zu betreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

