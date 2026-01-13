Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach zahlreichen Sachbeschädigungen und Diebstählen aus Fahrzeugen

Rostock (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 11.01.2026, auf Montag, dem 12.01.2026, kam es im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen und Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten bislang unbekannte Täter unter anderem mindestens 18 Fahrzeuge sowie mehrere Straßenbahnhaltestellen.

Die Täter schlugen gewaltsam Fahrzeugscheiben ein und entwendeten aus den Pkw verschiedene Gegenstände aus dem Innenraum. Betroffen waren insbesondere die Güstrower Straße, die Mecklenburger Allee sowie die Eutiner Straße. Darüber hinaus wurden auch Taten in der Flensburger Straße sowie in angrenzenden Straßen und in Diedrichshagen festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen könnten sich der oder die Täter im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr an den betroffenen Fahrzeugen und Örtlichkeiten aufgehalten haben. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Personen, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu Personen, Fahrzeugen oder ungewöhnlichen Geräuschen in den genannten Bereichen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle aber auch die Onlinwache entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, keine Wertgegenstände oder Taschen in Fahrzeugen zurückzulassen, auch nicht vermeintlich versteckt im Innenraum.

