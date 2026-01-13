PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Klärungsmeldung - "Ehrlichkeit bewiesen: 13-Jährige geben Geldbörse mit hohem Bargeldbetrag bei Polizei ab - Eigentümer gesucht" - Eigentümer gefunden

Rostock (ots)

Bezugnehmend auf die o. g. Pressemitteilung vom 12.01.2026 (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6194705) wird mitgeteilt, dass sich der rechtmäßige Eigentümer der aufgefundenen Geldbörse zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet hat.

Der 43-jährige Mann meldete sich am heutigen Tag im Polizeirevier Lichtenhagen, nachdem er durch die veröffentlichten Aufrufe Kenntnis vom Fund seiner Geldbörse erlangt hatte. Vor Ort konnte der Mann aus Ribnitz-Damgarten zweifelsfrei nachweisen, dass die Geldbörse sowie das darin befindliche Bargeld in Höhe von über 700 Euro ihm gehören.

Der Eigentümer zeigte sich sehr erleichtert über den Wiedererhalt seines Eigentums, bedankte sich ausdrücklich bei den eingesetzten Polizeibeamten sowie bei den drei 13-jährigen Findern und hinterließ diesen einen angemessenen Finderlohn.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

