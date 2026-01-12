PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ehrlichkeit bewiesen: 13-Jährige geben Geldbörse mit hohem Bargeldbetrag bei Polizei ab - Eigentümer gesucht

Rostock (ots)

Am Freitag, den 09.01.2025, bewiesen drei 13-jährige Jungen aus Rostock besondere Ehrlichkeit. Die Jugendlichen fanden gegen 13:30 Uhr auf einem Parkplatz hinter dem Wohnhaus Warnowallee 8 im Stadtteil Lütten Klein eine Geldbörse mit einem Bargeldbetrag von mehr als 700 Euro.

Gemeinsam riefen die Jungen umgehend die Polizei und übergaben kurz darauf die Geldbörse den eingesetzten Beamten.

Trotz erster Ermittlungen konnte der Eigentümer der Geldbörse bislang nicht ermittelt werden. Die Geldbörse befindet sich derzeit im Polizeirevier Lichtenhagen. Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich dort zu melden und unter Angabe des genauen Inhalts sowie einer genauen Beschreibung der Geldbörse als Eigentümer auszuweisen, um diese wieder in Empfang nehmen zu können. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich ebenso telefonisch unter 0381/7707-0 im Polizeirevier Lichtenhagenzu melden.

Das vorbildliche und ehrliche Verhalten der drei 13-jährigen Jungen wird seitens der Polizei ausdrücklich gelobt und als positives Beispiel für Zivilcourage und Verantwortungsbewusstsein hervorgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

