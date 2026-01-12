PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrfache Verkehrsdelikte eines 23-Jährigen beschäftigen Polizei über das Wochenende

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei verzeichnete am vergangenen Wochenende mehrere polizeiliche Maßnahmen gegen einen 23-jährigen deutschen Fahrzeugführer, der wiederholt im Straßenverkehr auffällig wurde.

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ratzeburger Straße im Stadtteil Lankow einen Mercedes-Benz. Der 23-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorlegen. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich zudem Verdachtsmomente für das Führen des Fahrzeugs unter dem Einfluss von Marihuana. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mercedes nicht zugelassen war und mit gefälschten Kennzeichen versehen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am Sonntagmittag bemerkten die Beamten, dass der Mercedes zwischenzeitlich bewegt worden sein musste. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug abgeschleppt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 23-Jährige hierbei erneut am Steuer gesessen haben, sodass er sich abermals den genannten Verdachtsmomenten stellen muss. Zusätzlich ermittelt die Polizei gegen einen 51-jährigen Fahrzeugführer, der den Mercedes mithilfe seines PKW schleppte, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Urkundenfälschung.

Am Sonntagabend stellten die Einsatzkräfte den Mercedes erneut fest - diesmal mit neuen, jedoch ebenfalls nicht zum Fahrzeug gehörenden und abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen. Gegen den 23-jährigen Deutschen wird daher auch in diesem Fall wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

