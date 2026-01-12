Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl auf dem Marienplatz

Schwerin (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum auf dem Schweriner Marienplatz ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts einer Raubstraftat. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger steht im Verdacht, am Samstag in einem Bekleidungsgeschäft Waren im Wert von über 200 Euro entwendet zu haben.

Beim Versuch aus dem Geschäft zu flüchten, griff der Beschuldigte einen 20-jährigen Verkäufer an, der leichte Verletzungen erlitt. Dem Mitarbeiter gelang es dennoch, den Tatverdächtigen wenige Meter vor dem Geschäft zu ergreifen. Kurz darauf traf zunächst das Sicherheitspersonal des Einkaufszentrums und unmittelbar folgend Polizeibeamte der Präsenzstreife des Marienplatzes ein.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden bei dem 18-Jährigen weitere mutmaßlich entwendete Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,14 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Es erfolgten eine Blutprobenentnahme sowie die vorläufige Festnahme.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-jährige Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Raubes in Tateinheit mit Ladendiebstahl dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell