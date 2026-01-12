Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 40-Jähriger verunglückt beim Eisbaden in Wismar

Wismar (ots)

Am heutigen Montagmorgen, 12. Januar 2026, wurden Feuerwehr- und Rettungskräfte zu einem Einsatz im Wismarer Stadtteil Wendorf gerufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der 40-jähriger Mann gegen 08:30 Uhr zum Eisbaden in einen Teich im Bereich des Zierower Weges. Aus bislang ungeklärter Ursache tauchte der Mann aus dem Wasser nicht wieder auf.

Zur Suche nach dem 40-Jährigen entfernten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der Freiwilligen Feuer die Eisschicht des Gewässers. Taucher der DLRG Zarrentin unterstützten die Suchmaßnahmen.

Gegen 12:45 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Mann nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Der eingesetzte Notarzt stellte den Tod fest.

Kräfte des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

