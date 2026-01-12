PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 40-Jähriger verunglückt beim Eisbaden in Wismar

Wismar (ots)

Am heutigen Montagmorgen, 12. Januar 2026, wurden Feuerwehr- und Rettungskräfte zu einem Einsatz im Wismarer Stadtteil Wendorf gerufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der 40-jähriger Mann gegen 08:30 Uhr zum Eisbaden in einen Teich im Bereich des Zierower Weges. Aus bislang ungeklärter Ursache tauchte der Mann aus dem Wasser nicht wieder auf.

Zur Suche nach dem 40-Jährigen entfernten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der Freiwilligen Feuer die Eisschicht des Gewässers. Taucher der DLRG Zarrentin unterstützten die Suchmaßnahmen.

Gegen 12:45 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Mann nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Der eingesetzte Notarzt stellte den Tod fest.

Kräfte des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:56

    POL-HRO: PKW überschlägt sich - Fünf verletzte Personen

    Wöbbelin / Stolpe (ots) - Am Samstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 fünf Personen teils schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam gegen 06:00 Uhr der PKW an der Anschlussstelle Wöbbelin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Während zwei der fünf Insassen sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien konnten, mussten die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:50

    POL-HRO: Familienfeier endet mit böser Überraschung: Einbruch ins Wohnhaus

    Dömitz (ots) - In den Abendstunden des Freitags haben unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Dömitz eingebrochen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich die Unbekannten, während sich die Eigentümer auf einer Familienfeier befanden, gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft haben. Im weiteren Verlauf hätten die Täter mehrere Räume des Hauses ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:48

    POL-HRO: Holzschuppenbrand in Rövershagen

    Rövershagen/Landkreis Rostock (ots) - Am Sonntagmorgen kam es zu einem Schuppenbrand im Wiesenweg in Rövershagen im Landkreis Rostock. Demnach stellten Bewohner gegen 7:10 Uhr fest, dass ein neben ihrem Haus befindlicher Holzschuppen brannte. In diesem befand sich ein Gehege für Meerschweinchen. Die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr kam im Zuge der Brandbekämpfung zum Einsatz und konnte das Feuer löschen ehe es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren