Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW überschlägt sich - Fünf verletzte Personen

Wöbbelin / Stolpe (ots)

Am Samstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 fünf Personen teils schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam gegen 06:00 Uhr der PKW an der Anschlussstelle Wöbbelin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Während zwei der fünf Insassen sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien konnten, mussten die anderen drei Männer durch die eingesetzten Feuerwehren freigeschnitten werden. Dazu musste die A24 in Fahrtrichtung Hamburg zeitweise voll gesperrt werden. Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Personen mussten mit schweren Verletzungen teils mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Warum der PKW von der Fahrbahn abkam ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlung. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

