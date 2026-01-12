Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Schwerin (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Schwerin gelang es in der Nacht zu Sonntag, einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer in der Paulsstadt auf frischer Tat zu stellen. Während ihrer Streifentätigkeit bemerkten die Einsatzkräfte einen 39-jährigen Mann, der in der Dr.-Külz-Straße eine Wand mit Farbe besprühte.

Der Tatverdächtige versuchte sich zunächst zu entfernen, konnte jedoch durch die hinzugezogene Unterstützung eines zivilen Streifenteams in unmittelbarer Tatortnähe gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere Spraydosen sowie weitere mutmaßliche Beweismittel. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Hierbei stellten die Einsatzkräfte weitere Beweismittel sowie Cannabisprodukte fest, die über der erlaubten Besitzmenge liegen. Diese wurden beschlagnahmt.

Der 39-jährige Deutsche muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 1.500EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell