Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Schwerin (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Schwerin gelang es in der Nacht zu Sonntag, einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer in der Paulsstadt auf frischer Tat zu stellen. Während ihrer Streifentätigkeit bemerkten die Einsatzkräfte einen 39-jährigen Mann, der in der Dr.-Külz-Straße eine Wand mit Farbe besprühte.

Der Tatverdächtige versuchte sich zunächst zu entfernen, konnte jedoch durch die hinzugezogene Unterstützung eines zivilen Streifenteams in unmittelbarer Tatortnähe gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere Spraydosen sowie weitere mutmaßliche Beweismittel. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Hierbei stellten die Einsatzkräfte weitere Beweismittel sowie Cannabisprodukte fest, die über der erlaubten Besitzmenge liegen. Diese wurden beschlagnahmt.

Der 39-jährige Deutsche muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 1.500EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  12.01.2026 – 13:57

    POL-HRO: 40-Jähriger verunglückt beim Eisbaden in Wismar

    Wismar (ots) - Am heutigen Montagmorgen, 12. Januar 2026, wurden Feuerwehr- und Rettungskräfte zu einem Einsatz im Wismarer Stadtteil Wendorf gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der 40-jähriger Mann gegen 08:30 Uhr zum Eisbaden in einen Teich im Bereich des Zierower Weges. Aus bislang ungeklärter Ursache tauchte der Mann aus dem Wasser nicht wieder auf. Zur Suche nach dem 40-Jährigen entfernten Kräfte ...

  12.01.2026 – 13:56

    POL-HRO: PKW überschlägt sich - Fünf verletzte Personen

    Wöbbelin / Stolpe (ots) - Am Samstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 fünf Personen teils schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam gegen 06:00 Uhr der PKW an der Anschlussstelle Wöbbelin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Während zwei der fünf Insassen sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien konnten, mussten die ...

