Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung mittels Pfefferspray

München (ots)

Bereits im Sommer dieses Jahres setzte ein Unbekannter am stark frequentierten Bahnsteig des Münchner Bahnhofs Pasing ohne ersichtlichen Grund Pfefferspray ein. Die Bundespolizei fahndet nun mit Bildern nach dem Mann. Am Montag, dem 30. Juni 2025, kam es gegen 16:05 Uhr auf dem Bahnsteig von Gleis 8 am Bahnhof München-Pasing zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand setzte ein bislang unbekannter Mann ohne ersichtlichen Grund Pfefferspray gegen einen 47-jährigen eritreischen Staatsangehörigen ein und traf diesen im Gesicht. Der Bahnhof war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert. Durch den Sprühnebel wurden zudem ein 39-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger und seine 8-jährige Tochter getroffen, die sich ebenfalls am Bahnsteig aufhielten.

Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Tatort und flüchtete über den Hauptausgang auf den Bahnhofsvorplatz.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

Alter: ca. 25-30 Jahre

Größe: ca. 170-175 cm

Statur: schlank, ca. 70 kg

Haare: schwarz, kurz, glatt, Scheitel rechts

Phänotyp: europäisch/südländisch

Erscheinungsbild: dunkle Augenfarbe, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart, kantiges Gesicht

Bekleidung: schwarzes T-Shirt, schwarze Jeansshorts, schwarze Sonnenbrille, weiß-schwarz gemusterte Sneaker

Sonstiges: schwarze Umhängetasche

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I sucht die Bundespolizei auf Beschluss des Amtsgerichtes München mit Lichtbildern nach dem Unbekannten. Diese können auf der Internetseite der Bundespolizei unter nachstehendem Link aufgerufen werden. https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/30-juni-2025-gefaehrliche-koerperverletzung-am-bahnhof-muenchen-pasing-01-2026

Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten Täter und kann Angaben zu ihm oder seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

