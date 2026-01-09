Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung mittels Pfefferspray
München (ots)
Bereits im Sommer dieses Jahres setzte ein Unbekannter am stark frequentierten Bahnsteig des Münchner Bahnhofs Pasing ohne ersichtlichen Grund Pfefferspray ein. Die Bundespolizei fahndet nun mit Bildern nach dem Mann. Am Montag, dem 30. Juni 2025, kam es gegen 16:05 Uhr auf dem Bahnsteig von Gleis 8 am Bahnhof München-Pasing zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand setzte ein bislang unbekannter Mann ohne ersichtlichen Grund Pfefferspray gegen einen 47-jährigen eritreischen Staatsangehörigen ein und traf diesen im Gesicht. Der Bahnhof war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert. Durch den Sprühnebel wurden zudem ein 39-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger und seine 8-jährige Tochter getroffen, die sich ebenfalls am Bahnsteig aufhielten.
Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Tatort und flüchtete über den Hauptausgang auf den Bahnhofsvorplatz.
Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:
Alter: ca. 25-30 Jahre
Größe: ca. 170-175 cm
Statur: schlank, ca. 70 kg
Haare: schwarz, kurz, glatt, Scheitel rechts
Phänotyp: europäisch/südländisch
Erscheinungsbild: dunkle Augenfarbe, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart, kantiges Gesicht
Bekleidung: schwarzes T-Shirt, schwarze Jeansshorts, schwarze Sonnenbrille, weiß-schwarz gemusterte Sneaker
Sonstiges: schwarze Umhängetasche
Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I sucht die Bundespolizei auf Beschluss des Amtsgerichtes München mit Lichtbildern nach dem Unbekannten. Diese können auf der Internetseite der Bundespolizei unter nachstehendem Link aufgerufen werden. https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/30-juni-2025-gefaehrliche-koerperverletzung-am-bahnhof-muenchen-pasing-01-2026
Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten Täter und kann Angaben zu ihm oder seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Sina Dietsch
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515550-1103
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell