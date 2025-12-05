Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll rettet Fledermaus am Düsseldorfer Flughafen

Verirrtes, geschwächtes Tier vom Zoll aus misslicher Lage befreit und Fledermaus NRW e.V. übergeben

Düsseldorf (ots)

Einen eher ungewöhnlichen Rettungseinsatz hatten die Zöllnerinnen und Zöllner am Düsseldorfer Flughafen am 02.12.25. Dass Urlauber zuweilen geschützte Tier- oder Pflanzenarten aus dem Urlaub mitbringen, bei denen der Zoll tätig werden muss, ist leider noch immer die Regel. Notlandungen von Fledermäusen sind aber auch bei den Beamten die Ausnahme.

Bei der Rückkehr von einer Kontrolle auf dem Rollfeld fiel den Zöllnern ein kleines Tier auf, welches hilflos eingeklemmt unter einer Tür steckte. Bei näherer Betrachtung handelte es sich um eine kleine Zweifarbfledermaus, die offenbar abgestürzt war und sich nun nicht mehr befreien konnte. Auch Fledermäuse sind in Europa streng geschützt. Sie befinden sich jetzt normalerweise im Winterschlaf.

Die kleine Fledermaus wurde von den Beamten vorsichtig aus ihrer misslichen Lage befreit und an den Verein 'Fledermaus NRW e.V.' übergeben. Dort wurde das Tier aufgenommen und untersucht. "Zollivia" wie das Tier dort - in Anlehnung an ihre Retter - getauft wurde, geht es soweit gut. Sie war etwas untergewichtig, aber bis auf ein paar Blessuren vom Absturz erfreut sie sich guter Gesundheit und kann nach Angaben von Guido Hoehne von der Fledermaushilfe im Frühjahr wieder in die Natur entlassen werden. Sie hat dort inzwischen sogar eine Freundin gefunden, eine andere Zweifarbfledermaus, die zwei Tage vorher abgegeben wurde. So werden die Wintertage wenigstens nicht einsam.

Zusatzinfo:

Die Zweifarbfledermaus gehört in Düsseldorf zu den seltensten Arten. Insgesamt sind hier 17 verschiedene Fledermausarten heimisch. Manche Arten können über 40 Jahre alt werden. Alle europäischen Fledermausarten sind reine Insektenfresser und europaweit streng geschützt. Fledermaus NRW e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein zur Rettung und zum Schutz heimischer Fledermäuse. Sie bieten öffentliche Fledermausführungen in Düsseldorfer Parks und Friedhöfen an, halten öffentliche Vorträge und sind bei vielen Veranstaltungen (z.B. Nacht der Museen im Aquazoo) mit einem Infostand vor Ort. Ebenfalls betreiben Sie das ehrenamtliche Krankenhaus für Fledermäuse.

