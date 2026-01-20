PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Räumlichkeiten nach Küchenbrand unbewohnbar

FW-AUR: Räumlichkeiten nach Küchenbrand unbewohnbar
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Noch gerade rechtzeitig sind Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße am Montagabend aus ihrer Obergeschosswohnung gelangt, in der zuvor ein Feuer im Bereich der Küche ausgebrochen war. Nachdem sie in der Folge einen Notruf abgesetzt hatten, wurde die Feuerwehr Aurich gegen 18:45 Uhr zu der gemeldeten Adresse alarmiert. Atemschutzgeräteträger gingen umgehend in die stark verrauchten Räumlichkeiten vor. Parallel ist die Drehleiter vor dem bereits geräumten Gebäude in Stellung gebracht worden.

Mit Wasser löschten die Einsatzkräfte den Brand der Küchenzeile ab. Im Anschluss wurden die Zimmer unter Zuhilfenahme eines Überdrucklüfters vom Rauch befreit. Ein verletzter Bewohner ist durch den Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht worden. Während die von dem Feuer betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar ist, konnten die weiteren in dem Mehrparteienhaus lebenden Menschen nach Abschluss der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen wieder in das Gebäude zurückkehren. Mit im Einsatz waren zudem die Polizei, der Energieversorger und das Deutsche Rote Kreuz Aurich.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 16:00

    FW-AUR: Patiententransport mittels Hubrettungsfahrzeug

    Gemeinde Südbrookmerland (ots) - Die Drehleiter der Feuerwehr Aurich ist in den Samstagmittagsstunden nach Moordorf angefordert worden. Der Rettungsdienst hatte einen Patienten in der Ekelser Straße versorgt und benötigte nun Unterstützung, um die Person aus der Oberwohnung zum Einsatzfahrzeug zu transportieren. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht worden war, konnte der Patient in einer Schleifkorbtrage auf ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 16:00

    FW-AUR: Durch Zufall schnell Hilfe geleistet

    Aurich-Tannenhausen (ots) - Im Zuge der stattfindenden Weihnachtsbaumsammlung ist die Feuerwehr Tannenhausen am Samstagvormittag einer gestürzten Person zur Hilfe geeilt. Während die Mitglieder der Jugend- und Einsatzabteilung von Haus zu Haus gingen, um Tannenbäume abzuholen und Spenden zu sammeln, entdeckten sie einen offenbar gestürzten Mann durch das Fenster eines Wohnhauses im Westermeerweg, der alleine nicht ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 16:00

    FW-AUR: Erneuter Fehlalarm innerhalb weniger Stunden

    Aurich-Middels (ots) - Zweimal sind die Feuerwehr Middels und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst am Donnerstag aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Westerlooger Straße alarmiert worden. Ursächlich dafür war ein Rauchmelder auf dem Dachboden eines gastronomisch genutzten Gebäudekomplexes, der das erste Mal gegen 07:45 Uhr Alarm schlug. Daraufhin angerückte Einsatzkräfte stellten von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren