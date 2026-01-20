Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Räumlichkeiten nach Küchenbrand unbewohnbar

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Noch gerade rechtzeitig sind Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße am Montagabend aus ihrer Obergeschosswohnung gelangt, in der zuvor ein Feuer im Bereich der Küche ausgebrochen war. Nachdem sie in der Folge einen Notruf abgesetzt hatten, wurde die Feuerwehr Aurich gegen 18:45 Uhr zu der gemeldeten Adresse alarmiert. Atemschutzgeräteträger gingen umgehend in die stark verrauchten Räumlichkeiten vor. Parallel ist die Drehleiter vor dem bereits geräumten Gebäude in Stellung gebracht worden.

Mit Wasser löschten die Einsatzkräfte den Brand der Küchenzeile ab. Im Anschluss wurden die Zimmer unter Zuhilfenahme eines Überdrucklüfters vom Rauch befreit. Ein verletzter Bewohner ist durch den Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht worden. Während die von dem Feuer betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar ist, konnten die weiteren in dem Mehrparteienhaus lebenden Menschen nach Abschluss der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen wieder in das Gebäude zurückkehren. Mit im Einsatz waren zudem die Polizei, der Energieversorger und das Deutsche Rote Kreuz Aurich.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell