FW-AUR: Baum-Aufprall reißt Motorblock aus PKW

Aurich-Brockzetel (ots)

Kurz nach der Einmündung zur Ringstraße ist in den Mittwochmittagsstunden ein Auto von der Fahrbahn der Brockzeteler Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Während das Fahrzeug zurück auf die Straße schleuderte, wurde der Motorblock durch den heftigen Aufprall aus dem Wagen gerissen. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wählten umgehend den Notruf. Weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, ob die beiden verletzten Insassen den PKW eigenständig verlassen würden, sind zusammen mit Rettungsdienst und Polizei auch gleich mehrere Auricher Feuerwehren sowie die Feuerwehr Ardorf aus dem benachbarten Landkreis Wittmund alarmiert worden.

Bereits kurz darauf anrückenden Einsatzkräften gelang es, den verunfallten Personen ohne zusätzliches Gerät aus dem Auto zu verhelfen. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst übernommen und von einem Notarzt versorgt. Da keine erweiterten technischen Hilfeleistungsmaßnahmen an dem Fahrzeug erforderlich waren, konnten die noch anrückenden oder bereits anwesenden Einheiten der Feuerwehren Ardorf, Aurich und Sandhorst den Einsatz rasch beenden. An diesem Tag bereits zum zweiten Mal geforderte Kräfte der Feuerwehr Brockzetel sicherten die Unfallstelle weiträumig ab und stellten den Brandschutz sicher.

Nachdem die Verletzten den nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt worden waren, räumten die Feuerwehrleute verstreute Trümmerteile von der Fahrbahn und reinigten die Straße grob unter Zuhilfenahme von Besen. Ein angefordertes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des völlig zerstörten Unfallwagens. Zudem rückte die Kreisstraßenmeisterei an, um die teilweise ausgetretenen Betriebsstoffe begutachten und die anschließende Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma in Auftrag geben zu können. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach einer Stunde beendet, die Brockzeteler Straße blieb im Bereich des Unfallorts noch kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell