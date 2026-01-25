Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zweifacher Einsatz aufgrund technischen Fehlers

Aurich (ots)

In der Nacht zu Samstag hat die Auslösung einer Brandmeldeanlage das Ausrücken der Feuerwehr Aurich erfordert. Die Einsatzkräfte waren um 03:28 Uhr zu einem Bankgeschäft auf dem Auricher Marktplatz alarmiert worden. Der Feueralarm des Gebäudes ist beim Eintreffen vor Ort aktiv gewesen, im Zuge der nachfolgend eingeleiteten Erkundung der Räumlichkeiten stellten die Feuerwehrleute jedoch kein Brandereignis fest. Die Einsatzstelle wurde einem zwischenzeitlich informierten Objektverantwortlichen übergeben und vorerst wieder verlassen.

Gerade als die Feuerwehrkräfte wieder am Gerätehaus eingetroffen waren, meldete die Wittmunder Regionalleitstelle das erneute Auslösen der Brandmeldeanlage. Durch eine Fahrzeugbesatzung ist der Einsatzort daraufhin ein zweites Mal angefahren worden. Auch dieser Alarm war jedoch keinem Feuer in dem Gebäude geschuldet, letztendlich schlossen die Feuerwehrleute auf einen technischen Defekt. Während der Objektverantwortliche die zuständige Wartungsfirma kontaktierte, kehrten die Einsatzkräfte nach über einer Stunde wieder in die Nachtruhe zurück.

