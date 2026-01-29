PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Arbeiten führen zu Feuerwehreinsatz

Aurich (ots)

Durch einen Rauchmelder ist in den Donnerstagmittagsstunden der Feueralarm eines Bürogebäudes in der Osterstraße aktiviert worden. Die Brandmeldeanlage des Objektes alarmierte die Feuerwehr Aurich um 12:40 Uhr. Alle sich gegenwärtig dort aufhaltenden Personen waren bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits aus dem Gebäude geeilt, infolge der umgehend eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen konnten die Feuerwehrleute dann schnell Entwarnung geben. Der im Bereich des Spitzbodens lokalisierte Rauchmelder hatte aufgrund einer vorangegangenen Staubaufwirbelung ausgelöst, die im Zuge von Arbeitsmaßnahmen in der Nähe aufgetreten war. Entsprechend zügig ist die Brandmeldeanlage daraufhin zurückgestellt und das Objekt an einen Verantwortlichen übergeben worden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich

