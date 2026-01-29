PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuer in Wohnung rasch bekämpft

  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus an der Kreuzung Oldersumer Straße/Julianenburger Straße sorgte am Mittwochmittag für ein zeitweilig größeres Aufkommen an Einsatzkräften im Auricher Innenstadtbereich. Das Feuer war der Regionalleitstelle in Wittmund gegen 13:45 Uhr gemeldet worden. Aufgrund weiterer, bereits kurz darauf eingehender Meldungen einer stark sichtbaren Rauchentwicklung sowie der unklaren Personenlage in dem Gebäudekomplex wurden neben der zunächst alarmierten Feuerwehr Aurich nur Minuten später auch die Feuerwehren Haxtum, Sandhorst und Walle zur Einsatzstelle entsandt. Zusätzlich rückten der Rettungsdienst, das Deutsche Rote Kreuz Aurich und die Polizei mit aus.

Vorgehende Atemschutzgeräteträger konnten den Brandherd in den gänzlich verrauchten Räumlichkeiten dann schnell im Bereich einer Küchenzeile lokalisieren und mittels Strahlrohr ablöschen. Das Objekt war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits menschenleer, sodass keine Personen verletzt worden sind. Die rasch mit Erfolg durchgeführte Brandbekämpfung machte den Einsatz der zusätzlich alarmierten Feuerwehren nicht mehr erforderlich, weshalb diese nahezu umgehend wieder einrückten. Das Gebäude wurde im Anschluss umfangreich belüftet, dennoch ist die vom Feuer betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar. Der vielbefahrene Kreuzungsbereich musste für die Dauer des Einsatzes etwa eine Dreiviertelstunde voll gesperrt werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

