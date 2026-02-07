PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Unter Drogen am Straßenverkehr teilgenommen

Arnstadt, Lessingstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 06.02.2025 gegen 13:54 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer eines Elektrotretrollers die Lessingstraße in Arnstadt. Bei einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein ebenfalls durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,43%. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum erfolgte und die Weiterfahrt der 22-jährigen wurde unterbunden. Wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz muss sich der 22-jährige nun verantworten.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

