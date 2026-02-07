LPI-GTH: Unter Drogen am Straßenverkehr teilgenommen
Arnstadt, Lessingstraße (Ilm-Kreis) (ots)
Am Freitag, den 06.02.2025 gegen 13:54 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer eines Elektrotretrollers die Lessingstraße in Arnstadt. Bei einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein ebenfalls durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,43%. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum erfolgte und die Weiterfahrt der 22-jährigen wurde unterbunden. Wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz muss sich der 22-jährige nun verantworten.
(sg)
