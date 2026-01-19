Polizei Aachen

POL-AC: Mann wird einer Kneipe verwiesen und leistet Widerstand

Aachen (ots)

Ein junger Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (17.01.2026) in einer Kneipe am Adalbertsteinweg randaliert. Bei der Sachverhaltsaufnahme leistete er Widerstand, wodurch zwei Einsatzkräfte verletzt wurden.

Kurz vor Mitternacht riefen mehrere Personen die Polizei. Ein 22-Jähriger habe bei seinem Verweis aus einer Kneipe randaliert und verhalte sich nun weiterhin aggressiv. Bei Eintreffen der Polizei versuchte der junge Mann fußläufig zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung in der Beverstraße gestellt werden. Bei der Fixierung wehrte er sich, trat in Richtung der Polizistin und des Polizisten, beleidigte und bedrohte sie. Durch die Widerstandshandlungen des Beschuldigten wurden die Polizistin und der Polizist leicht verletzt. Mit der Unterstützung weiterer Polizisten konnte der Mann schließlich überwältigt werden.

Ein Streifenteam brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Auf dem Weg dorthin verhielt er sich weiterhin aggressiv und versuchte, sich selbst zu verletzen, indem er den Kopf gegen die Fensterscheibe des Streifenwagens schlug. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei der ursprünglichen Auseinandersetzung hatte der 22-Jährige den Kneipeninhaber geschlagen und die Eingangstür der Kneipe beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell