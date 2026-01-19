PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Mann wird einer Kneipe verwiesen und leistet Widerstand

Aachen (ots)

Ein junger Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (17.01.2026) in einer Kneipe am Adalbertsteinweg randaliert. Bei der Sachverhaltsaufnahme leistete er Widerstand, wodurch zwei Einsatzkräfte verletzt wurden.

Kurz vor Mitternacht riefen mehrere Personen die Polizei. Ein 22-Jähriger habe bei seinem Verweis aus einer Kneipe randaliert und verhalte sich nun weiterhin aggressiv. Bei Eintreffen der Polizei versuchte der junge Mann fußläufig zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung in der Beverstraße gestellt werden. Bei der Fixierung wehrte er sich, trat in Richtung der Polizistin und des Polizisten, beleidigte und bedrohte sie. Durch die Widerstandshandlungen des Beschuldigten wurden die Polizistin und der Polizist leicht verletzt. Mit der Unterstützung weiterer Polizisten konnte der Mann schließlich überwältigt werden.

Ein Streifenteam brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Auf dem Weg dorthin verhielt er sich weiterhin aggressiv und versuchte, sich selbst zu verletzen, indem er den Kopf gegen die Fensterscheibe des Streifenwagens schlug. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei der ursprünglichen Auseinandersetzung hatte der 22-Jährige den Kneipeninhaber geschlagen und die Eingangstür der Kneipe beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 20:31

    POL-AC: Drittliga-Begegnung Alemannia Aachen gegen VfL Osnabrück am Aachener Tivoli

    Aachen (ots) - Anlässlich der heutigen Drittliga-Begegnung zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Osnabrück war die Polizei Aachen mit starken Kräften im Einsatz. Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums der Alemannia fanden im Vorfeld des Spiels ein Gedenkgottesdienst und ein Fanmarsch statt. Gut 1.000 Fans nahmen am Vormittag an einem Gedenkgottesdienst im Aachener ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:25

    POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

    Roetgen (ots) - Bei einem Unfall auf der Faulenbruchstraße ist am Mittwochmorgen (14.01.26) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 52-jährige Frau gegen 8 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Faulenbruchstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einfahrt zum Parkplatzgelände der dortigen Bäckerei wurde sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren