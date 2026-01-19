PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Fahrzeugbrände in der Innenstadt - Kriminalpolizei ermittelt

POL-AC: Fahrzeugbrände in der Innenstadt - Kriminalpolizei ermittelt
Aachen (ots)

Nach zwei nächtlichen Bränden hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag (19.01.26) hatten in der Salvatorstraße und in der Rolandstraße zwei Elektro-Autos gebrannt.

Ein Zeuge meldete gegen 3:30 Uhr einen brennenden Reifen eines Fahrzeugs in der Salvatorstraße bei der Polizei. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein weiteres Auto beschädigt.

Kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte wegen eines Brands in der Rolandstraße alarmiert. Eine Zeugin war durch einen lauten Knall darauf aufmerksam geworden. Das E-Auto wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Hitzeentwicklung beschädigte auch einen weiteren Pkw im Heckbereich stark. Die Feuerwehr löschte die Brände. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 entgegen.

Das Foto (Rolandstraße) kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

