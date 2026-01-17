Polizei Aachen

POL-AC: Drittliga-Begegnung Alemannia Aachen gegen VfL Osnabrück am Aachener Tivoli

Aachen (ots)

Anlässlich der heutigen Drittliga-Begegnung zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Osnabrück war die Polizei Aachen mit starken Kräften im Einsatz. Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums der Alemannia fanden im Vorfeld des Spiels ein Gedenkgottesdienst und ein Fanmarsch statt.

Gut 1.000 Fans nahmen am Vormittag an einem Gedenkgottesdienst im Aachener Dom teil. Im Anschluss setzte sich ein Fanmarsch mit rund 2.500 Alemannia Anhängern von der Aachener Innenstadt in Richtung Tivoli in Bewegung. Während des Marsches wurde in erheblichem Umfang Pyrotechnik abgebrannt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein und es werden Strafanzeigen hierzu gefertigt. Insgesamt blieb der Fanmarsch friedlich - der Verkehr kam in Teilen Aachens kurzzeitig zum Erliegen.

Während des Spiels kam es zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Darüber hinaus nahm die Polizei Aachen nach Spielende eine Person aufgrund eines offenen Haftbefehls fest.

Die Polizei Aachen zieht ein insgesamt positives Resümee zum Verlauf des Spieltages.(th)

