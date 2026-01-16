Polizei Aachen

POL-AC: Musik, die berührt und bewegt: Polizei Aachen spendet 5700 Euro aus dem Adventskonzert für soziale Initiativen

Aachen (ots)

Manchmal beginnt Hilfe mit einem leisen Ton. Beim Adventskonzert der Polizei Aachen, das traditionell am 1. Advent stattfindet, wurde aus Musik Mitgefühl und aus Zuhören konkrete Unterstützung. Insgesamt 5700 Euro konnten gesammelt und nun im Rahmen einer persönlichen Spendenübergabe an drei soziale Einrichtungen weitergegeben werden - jeweils 1900 Euro an jede Institution. Die Spenden gingen an die Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendtrauer, die Initiative "Menschen helfen Menschen" des Medienhauses Aachen und an den "Herzenswunsch-Krankenwagen" des Malteser-Hilfsdienstes.

Alle drei Initiativen stehen sichtbar für Unterstützung: für Nähe, für Würde und für Menschlichkeit in Momenten, in denen sie besonders gebraucht wird. So berichteten Peter Hine und Jan Galli von den Fahrten des Herzenswunsch-Krankenwagens, mit dem schwerstkranken Menschen noch einmal ein besonderer Wunsch erfüllt wird, z.B. der Blick auf das Meer an der Nordseeküste.

Anja Clemens-Smicek schilderte, wie Spendengelder für die Initiative "Menschen helfen Menschen" ganz konkret vor unserer Haustür helfen, wenn das Leben von Menschen durch Krankheit oder Unfall plötzlich aus dem Gleichgewicht gerät: bei Familien in unserer Region, die vor großen Herausforderungen stehen und ohne Unterstützung kaum zu bewältigende Wege gehen müssen.

Luisa Kolkenbrock erzählte vom Ausbau der Kinder- und Jugendtrauerarbeit in der Nordeifel, damit betroffene Kinder und Familien wohnortnah begleitet werden können und in schweren Zeiten nicht zusätzlich durch lange Wege belastet werden.

Der stellvertretende Behördenleiter Andreas Bollenbach brachte die Haltung der Polizei Aachen auf den Punkt: "Die Spenden stehen für mehr als finanzielle Unterstützung. Sie stehen für den Willen hinzuschauen, füreinander einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte meinen Dank dafür aussprechen, dass es Menschen und Institutionen wie Sie gibt, die sich in dieser Weise engagieren."

Die Polizei Aachen bedankt sich herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern des Adventskonzerts, bei allen Mitwirkenden und bei allen Unterstützenden, die aus Musik Hilfe werden ließen. Bis zum nächsten Mal!

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (pt/ sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell