Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Roetgen (ots)

Bei einem Unfall auf der Faulenbruchstraße ist am Mittwochmorgen (14.01.26) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 52-jährige Frau gegen 8 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Faulenbruchstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einfahrt zum Parkplatzgelände der dortigen Bäckerei wurde sie von einem abbiegenden Auto an der linken Seite erfasst. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer/ Die Fahrerin flüchtete in dem Fahrzeug (vermutlich ein kleiner weißer oder silberner SUV mit Monschauer Kennzeichen und den Kennzeichen-Fragmenten "K" und "9") über das Gelände des Parkplatzes, fuhr auf die Bundesstraße auf und anschließend Richtung Aachen. Ob das Auto von links oder rechts auf das Gelände des Parkplatzes eingebogen ist, ist nicht bekannt.

Die verletzte Fahrradfahrerin aus Roetgen wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer/ zu der flüchtigen Autofahrerin machen kann, wird gebeten, sich zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (sk)

