Polizei Aachen

POL-AC: Täter versuchen Zigarettenautomaten zu sprengen - Kripo ermittelt

Stolberg (ots)

Am Mittwochabend (14.01.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Oststraße gekommen.

Eine Anwohnerin meldete gegen 23 Uhr einen lauten Knall und Rauchentwicklung aus Richtung eines Zigarettenautomaten. Personen nahmen sie und ihr Mann im Umfeld nicht wahr.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Beschädigungen an dem Automaten fest. Augenscheinlich war es den Tätern jedoch nicht gelungen, den Automaten zu öffnen, sodass sie nach derzeitigen Informationen keine Beute erlangt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. Während der Bürozeiten erreichen Sie die Ermittlerinnen und Ermittler unter 0241-9577 33301 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell