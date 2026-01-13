Polizei Aachen

POL-AC: Warnung vor unbekannten Betrügerinnen in der StädteRegion Aachen

Aachen/ Eschweiler/ Würselen (ots)

Die Polizei Aachen warnt aktuell vor einer Betrugsmasche, bei der sich Täterinnen als Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen ausgeben. Unter diesem Vorwand verschaffen sie sich Zutritt zu Wohnungen und Häusern, um anschließend Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände zu stehlen.

In mehreren Fällen im Stadtgebiet Aachen sowie in Eschweiler und Würselen haben sich Unbekannte an der Haustür als angebliche Vertreterinnen von sozialen Einrichtungen, Spendenorganisationen oder Hilfsdiensten (z.B. Pflegedienste, Reinigungsdienste, Caritas oder DRK) ausgegeben. Sie täuschen einen offiziellen Auftrag vor, um das Vertrauen der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewinnen und Zugang zu den Wohnräumen zu erhalten.

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und gibt folgende Hinweise:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen ohne vorherige Anmeldung in Ihre Wohnung, auch nicht, wenn sie freundlich auftreten oder sich als Helfer ausgeben. - Verlangen Sie einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen in Ruhe - im Zweifel telefonisch bei der angeblichen Organisation. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder jemand Druck auf Sie ausübt.

Davon raten wir ab:

- Öffnen Sie nicht unbedacht die Tür, insbesondere nicht für unangekündigte Besucher. - Geben Sie keine persönlichen Daten, kein Geld und keine Wertgegenstände heraus. - Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen - Betrüger arbeiten häufig mit emotionalem Druck oder angeblicher Dringlichkeit.

Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Polizei Aachen und wählen Sie den Notruf 110.

Die Polizei Aachen bittet außerdem Angehörige, Freunde, Nachbarn und Pflegekräfte, insbesondere ältere Menschen über diese Betrugsmasche zu informieren. (sk)

