Polizei Aachen

POL-AC: Zigarettenautomat in Münsterbusch gesprengt

Stolberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (10.01.2025) ist ein Zigarettenautomat in der Straße "Am Schacht" beschädigt worden.

Gegen 02:30 Uhr bemerkte ein Zeuge einen lauten Knall aus Richtung des Automaten und rief umgehend die Polizei. Er gab außerdem an, dass er eine männliche, dunkel gekleidete Person neben dem Automaten gesehen habe.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort starke Beschädigungen am Automaten fest. Ob etwas gestohlen wurde, kann bisher noch nicht gesagt werden. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung traf ein Streifenteam einen 32-jährigen Stolberger an, der auf die Personenbeschreibung des Zeugen passte. Weil gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Ob der Mann auch für die Sprengung des Zigarettenautomaten in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Tatbeute konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell