POL-AC: Nach Raubüberfall auf Seniorin: Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am Freitagabend (09.01.26) ist eine ältere Frau Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 75-jährige Frau kurz vor 17:30 Uhr auf dem Gehweg in der Straße "Pottenmühlenweg" in Richtung Hanbrucher Straße unterwegs gewesen. Plötzlich wurde die Aachenerin von jemandem gestoßen und stürzte. Eine unbekannte Person habe sie anschließend im Bereich des Nackens zu Boden gedrückt. Dann entriss man ihr den Einkaufskorb, in dem sich unter anderem ihr Portemonnaie befand. Zwei Personen liefen danach Richtung Morillenhang weg. Die Frau verletzte sich leicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die beiden unbekannten Männer sollen schlank, zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 m groß sein. Zum Tatzeitpunkt trugen sie beide schwarze Kleidung (Kapuzenpullover und Hosen).

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte melden. Während der Bürozeiten erreichen Sie das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241- 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

