Polizei Aachen

POL-AC: Drei Brände in der StädteRegion Aachen: Kriminalpolizei ermittelt

StädteRegion Aachen (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) ist die Polizei Aachen wegen eines Fahrzeugbrandes und wegen zwei größerer Kellerbrände im Einsatz gewesen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Herzogenrath: Gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Klösterchen". Nach derzeitigen Erkenntnissen fing der Inhalt einer Altpapiertonne Feuer. Durch den Brand wurden mehrere Waschmaschinen beschädigt. Zu einem Gebäude- und Personenschaden ist es nicht gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen, die Feuerwehr löschte den Brand.

Alsdorf: In den frühen Abendstunden wurde der Polizei Aachen ein brennendes Auto im Ahrweg gemeldet. Derzeit geht die Polizei Aachen davon aus, dass Unbekannte das Fahrzeug gegen 23:00 Uhr in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Aachen: Am Nachmittag kam es zu einem weiteren Kellerbrand in einem Reihenhaus im Kitzeterweg. Die Polizei geht momentan davon aus, dass eine Sauna in den Kellerräumlichkeiten gegen 14:05 Uhr Feuer fing. Durch den Brand entstand erheblicher Gebäudeschaden, sodass das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell