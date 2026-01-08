Polizei Aachen

POL-AC: Mann randaliert im Ostviertel und wird in Gewahrsam genommen

Aachen (ots)

Ein 53-Jähriger hat Mittwochabend (07.01.2025, 21:40 Uhr) in der Elsassstra-ße randaliert und zwei Personen sowie einen Polizisten angegriffen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Zunächst fragte der 53-Jährige zwei Männer vor einem Café in der Elsassstraße nach einer warmen Mahlzeit. Nachdem die beiden ihm etwas zu essen und trinken gegeben hatten, wurde er plötzlich aggressiv. Er schlug, trat und beleidigte den 55-jährigen Geschädigten und schubste den anderen 49-jährigen Mann.

Die hinzugerufenen Polizisten brachten den noch immer aggressiven Mann zu Boden und fixierten seine Hände mit Handfesseln. Der 53-jährige Tatverdächtige war in den letzten Tagen schon mehrere Male durch Straftaten und aggressives Verhalten in Aachen aufgefallen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden.

Auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam verhielt er sich weiter aggressiv und beleidigte den neben ihm sitzenden Polizisten und versuchte diesem mehrfach einen Kopfstoß zu geben. Der Polizist konnte die Angriffe unterbinden und blieb unverletzt.

Im Polizeigewahrsam wurde dem 53-Jährigen aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Schließlich verbrachte der Tatverdächtige die Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den Mann. (kg)

