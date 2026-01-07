PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Reifen an mehreren Autos beschädigt - Kriminalpolizei ermittelt

Aachen (ots)

In der Nähe des Bahnhofs Rothe Erde sind am Dienstagvormittag (06.01.2025) mehrere beschädigte Reifen an geparkten Autos vorgefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Reifen von mehreren Fahrzeugen in der Virchowstraße und der Altstraße stichartig beschädigt. Die Tatzeit liegt vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (05.- 06.01.2025).

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird auch ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten von Ende Dezember 2025 im örtlichen Umfeld geprüft.

Personen, die in dem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo zu melden. Während der Bürozeiten sind die Ermittlerinnen und Ermittler unter 0241-9577 33201 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 erreichbar. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren