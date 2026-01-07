Polizei Aachen

POL-AC: Reifen an mehreren Autos beschädigt - Kriminalpolizei ermittelt

Aachen (ots)

In der Nähe des Bahnhofs Rothe Erde sind am Dienstagvormittag (06.01.2025) mehrere beschädigte Reifen an geparkten Autos vorgefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Reifen von mehreren Fahrzeugen in der Virchowstraße und der Altstraße stichartig beschädigt. Die Tatzeit liegt vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (05.- 06.01.2025).

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird auch ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten von Ende Dezember 2025 im örtlichen Umfeld geprüft.

Personen, die in dem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo zu melden. Während der Bürozeiten sind die Ermittlerinnen und Ermittler unter 0241-9577 33201 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 erreichbar. (kg)

