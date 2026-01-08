Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall nach verbotenem Überholmanöver

Eschweiler (ots)

Am Mittwochabend (07.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Jülicher Straße und Peter-Paul-Straße, bei dem eine Person schwer- und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 20:20 Uhr wurden die Rettungsleitstelle der Feuerwehr und die Polizei über einen Verkehrsunfall informiert, in Folge dessen eine Person am Unfallort reanimiert werden würde. Nach dem Eintreffen erster Einsatzkräfte bestätigten sich die Angaben zur Reanimation jedoch nicht, es handelte sich lediglich um eine Erstversorgung durch Passanten.

Nach bisherigen Informationen befuhr ein Pkw-Fahrer die Kochsgase und überholte vor der Einmündung zwei vor ihm fahrende Pkw. Hierbei stieß er mit einem im Gegenverkehr wartenden Pkw zusammen und rutschte anschließend auf den Gehweg, wo er mit einem Fußgänger kollidierte.

Der Fußgänger wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und die beiden Insassen des unfallverursachenden Fahrzeugs leicht verletzt - alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw des Unfallverursachers und dessen Führerschein wurden beschlagnahmt.

Die Unfallörtlichkeit war für die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun im Rahmen eines Strafverfahrens durch das Verkehrskommissariat. (sc)

