POL-AC: Nach SEK-Einsatz in Eschweiler: Mann wird vorläufig festgenommen

Am frühen Donnerstagmorgen (08.01.26) hat es in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Grachtstraße einen Polizeieinsatz unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften gegeben.

Auslöser war gegen 05:40 Uhr ein Streit zwischen zwei Zimmernachbarn, der zunächst in einer Sachbeschädigung mündete. Während sich einer der Zimmernachbarn von der Unterkunft entfernte, bedrohte ein 34-jähriger Mann die hinzugerufenen Polizeibeamtinnen und -beamten mit einem abgebrochenen Glas sowie einer Holzlatte. Der Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) zeigte keine Wirkung.

Der Mann zog sich anschließend in sein Zimmer zurück und drohte dort unter anderem mit dem Einsatz eines Messers. Spezialeinsatzkräfte der Polizei wurden hinzugezogen.

Gegen 09:37 Uhr konnte der Mann in seinem Zimmer durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden. Die Person leistete dabei erheblichen Widerstand. Zur Versorgung seiner bei den Widerstandshandlungen erlittenen Verletzungen wurde der Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten blieben unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nk/ sk)

