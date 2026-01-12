PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Nach möglichem Raubüberfall auf jungen Mann: Zeugin dringend gesucht

Aachen (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall am Sonntagabend (11.01.26) sucht die Aachener Polizei eine wichtige Zeugin.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die unbekannte Frau einem 14-jährigen Jugendlichen geholfen. Sie hatte ihn in der Straße "Schraungracht" im Stadtteil Kornelimünster angetroffen. Der Jugendliche war offensichtlich verletzt. Die Frau brachte ihn in seine Wohngruppe zurück und verschwand anschließend. Der Jugendliche selbst kann sich an nichts erinnern. Es fehlen unter anderem sein Handy und seine Brille.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Ver-dachts eines Raubdelikts aufgenommen. Die Ermittler suchen nun vor allem die unbekannte Zeugin, die möglicherweise wichtige sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Falls geben kann. Tagsüber erreichen Sie die Ermittler unter der Rufnummer 0241-9577 31501, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

