POL-AC: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Limburger Straße gesucht

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) in der Limburger Straße sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein weißer Kleinbus gegen 16:30 Uhr die Limburger Straße in Fahrtrichtung Lütticher Straße. Der Fahrer des Autos schilderte, dass ihm auf Höhe der dortigen Altglascontainer ein dunkler Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. Um nicht mit diesem zu kollidieren, wich er nach rechts aus und fuhr gegen eine Straßenlaterne.

Das Auto des 57-jährigen Aacheners wurde erheblich beschädigt. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der entgegenkommende Pkw fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfall-Flucht aufgenommen. Nun werden Zeugen des Unfalls gesucht: War jemand zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Zeugen können sich bei den Polizistinnen und Polizisten des Verkehrskommissariats unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0 melden.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell