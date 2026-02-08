LPI-GTH: Brand eines Pkw - Zeugen gesucht
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr geriet auf einem Parkplatz in der Salzgitterstraße ein Pkw der Marke Skoda in Brand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 13.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0032703/2026 (Tel.: 03621/781424) zu melden. (ml)
