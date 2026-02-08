PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Pkw - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr geriet auf einem Parkplatz in der Salzgitterstraße ein Pkw der Marke Skoda in Brand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 13.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0032703/2026 (Tel.: 03621/781424) zu melden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
