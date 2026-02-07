Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Gartenhütte

Ilmenau, Ortsteil Gehren, Gartenanlage Am Schwimmbad (Ilm-Kreis) (ots)

Der Rettungsleitstelle Westthüringen war am Samstag, den 07.02.2026 um 03:30 Uhr der Brand in der Gartenanlage "Am Schwimmbad" mitgeteilt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gehren, Ilmenau, Oberpörlitz und Langewiesen waren mit 35 Kameraden schon wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung am Ereignisort. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Vollbrand einer Gartenhütte. Deren Besitzer wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Fassade einer angrenzenden Gartenhütte wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wurde mit ca. 30000,-EUR angegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell