LPI-GTH: Manipuliertes E-Bike

Wechmar - Landkreis Gotha (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln wurde am Samstag um 00:45 Uhr Am Oberried ein 19-jähriger E-Bike-Fahrer von einer Polizeistreife gestoppt. Der Fahrer hatte sein Gefährt zusätzlich technisch manipuliert, um die Leistung zu steigern. Dadurch wurde das Zweirad versicherungspflichtig und fahrerlaubnispflichtig. Zur Beweissicherung wurde dem jungen Mann in einem Krankenhaus Blut entnommen, sein E-Bike wurde sichergestellt. Die Polizei leitete mehrere Verfahren gegen den Fahrer ein. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

